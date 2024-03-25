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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الملك سلمان تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بجامعة سلمان

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بالتعاون مع مديرية الاوقاف بجنوب سيناء مسابقة القرأن الكريم حفظا وتلاوة بمشاركة 129 طالب وطالبة من أفرع الجامعة الثلاث " راس سدر - طور سيناء - شرم الشيخ ".

وانطلقت فاعليات المسابقة بمقر الجامعة بمدينة طور سيناء بحضور  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة وعدد من القيادات الجامعية ، وشملت المسابقة ثلاث فئات وهي حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ نصف القرآن الكريم وتلاوة القرآن، وقد تم دعوة لجنة تحكيم من علماء مديرية الأوقاف للمشاركة حيث حضر  الشيخ السيد يوسف غيط وكيل مديرية الأوقاف وعدد من القيادات الدينية بمحافظة جنوب سيناء.
 أسفرت المسابقة عن فوز الطالب أحمد رزق نوار بكلية الطب بالمركز الاول في حفظ القرآن الكريم كاملا، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فازت بالمركز الأول الطالبة شهد جمال عبد اللطيف بكلية الطب، كما فاز بالمركز الأول في تلاوة القرآن الكريم الطالب أسامة عبد المحسن شمله بكلية الطب البيطري. 
وفي الختام تم تكريم الفائزين من الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم ، حيث أكدت ادارة الجامعة سعى الجامعة الدائم الى تنمية روح المشاركة الطلابية وزرع القيم والأخلاق ومبادئ الدين الحنيف في نفوس الطلاب، وتشجيع الروح التنافسية بينهم، كما أشادت إدارة الجامعة بأبنائها المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، و تمثيلهم المشرف للجامعة علي كافة الأصعدة.
و أشادت لجنة التحكيم بمستوى الطلاب والطالبات من المشاركين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم

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IMG-20240325-WA0014(2)
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IMG-20240325-WA0015
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جنوب سيناء جامعة الملك سلمان مسابقة القران الكريم تكريم

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