«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع «براونBraun» لتسهيل حصول العملاء على منتجات العناية الشخصية

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بروكتر آند جامبل» لتوفير حلول تمويلية ابتكارية للمستهلكين لشراء منتجات براون للعناية الشخصية في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول العملاء على منتجات العناية الشخصية من «براون » وذلك عبر توفير حلول مالية ميسرة، حيث تسعى ڤاليو إلى تعزيز قدرة المستهلكين على اتخاذ القرارات الشرائية بسهولة وسرعة، خاصةً شراء المنتجات عالية القيمة مثل التي تقدمها براون.



وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وشركة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في السوق المصري، والتي تسمح للعملاء بشراء منتجات «براون» من خلال العديد من نقاط البيع بالتجزئة وعبر شبكة الإنترنت علاوة على الاستفادة من خصومات والتقسيط بدون فوائد عند استخدام خدمات «ڤاليو». وسوف تساهم هذه الشراكة في تسهيل شراء منتجات العناية الشخصية المتميزة فضلًا عن ترسيخ مكانة شركة «ڤاليو» الرائدة في تقديم خدمات مالية ابتكارية في المنطقة.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال باسل الطوخي، رئيس العمليات بشركة «ڤاليو»، أن مواصلة توقيع هذه الشراكات الاستراتيجية يمثل الركيزة الأساسية لنموذج أعمال الشركة الذي يستهدف إعادة صياغة مفهوم الحصول على الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن سعادته بالتعاون مع شركة «بروكتر آند جامبل» التي ستثمر عن تعزيز قدرة العملاء في الحصول على منتجات العناية الشخصية من براون. وأكد الطوخي على حرص شركة «ڤاليو» على تمكين العملاء من خلال تزويدهم بحلول تمويلية مرنة تلبي مختلف احتياجاتهم. وفي إطار هذه الشراكة، تتيح «ڤاليو» إمكانية الحصول على منتجات متميزة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية لعملائها. وأكد الطوخي أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق لشركة «ڤاليو» نحو مزيد من الاتفاقيات مع العلامات التجارية الأخرى التابعة لشركة «بروكتر آند جامبل».

وتعد براون واحدة من أشهر العلامات التجارية في مجال تصنيع منتجات العناية الشخصية في مصر، حيث تقدم باقة متنوعة من المنتجات والأجهزة التي تلبي احتياجات كل من الرجال والنساء، بما في ذلك ماكينات الحلاقة، وأدوات تصفيف الشعر، وأجهزة الليزر المنزلية وماكينات إزالة الشعر الكهربائية (Silk-épil)، وهو ما يمكن المستهلكين من العناية بصحتهم وجمالهم بسهولة ومن المنزل.

وفي هذا السياق، أعرب كريم الشريف، رئيس قطاع التسويق – أفريقيا، بشركة بروكتر اند جامبل "P&G" عن سعادته بالشراكة مع " ڤاليو"، مؤكدًا على التزام الشركة بمواصلة تقديم منتجات ابتكارية تلبي احتياجات المستهلكين دائمة التنوع، مع ضمان راحتهم وتسهيل حياتهم اليومية. وأضاف الشريف أن هذا التعاون الاستراتيجي سوف يتيح للشركة تزويد المستهلكين بحلول دفع ميسرة لتعزيز قدرتهم على شراء منتجات العناية الشخصية والتجميل، وهو ما يساهم بدوره في إزالة القيود المالية، وإتاحة المنتجات لقاعدة واسعة من المستهلكين، بما يضمن اكتساب ثقة ورضا العملاء على المدى الطويل.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس قطاعات متميّزة هي (يو، بيزنس، أكيد، فليب، إنڤست). أطلقت ڤاليو بطاقة ائتمانية وبطاقة مسبقة الدفع جديدة حصريًا لعملائها بالتعاون مع فيزا.