حملات توعية صحية للعاملين بشركة مصر العامرية لزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، بالتعاون مع وزارة الصحة دورات توعية وتدريبات للعاملين بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمفروشات بوزارة قطاع الاعمال العام بهدف توعية العاملين من الذكور والإناث بالشركة بأهمية الصحة العامة والإنجابية وكيفية تحسينها بما يخدم العملية الإنتاجية وبيئة العمل، وشارك في التدريبات ممثلين عن غرفة الملابس و مديرية الصحة بالاسكندرية لعرض الدراسات المتخصصة والتوصيات والارشادات والخدمات الطبية التي تعزز من قدرات العاملين والعاملات للمصانع.



وتعد تلك التدريبات التي تتم تحت إشراف ومتابعة أحمد عمرو رجب رئيس مجلس ادارة شركة مصر العامرية جزءا من الحملة التي تقوم بها الغرفة و وزارة الصحة والتي تستهدف توعية نحو ألفين عامل وعاملة بالشركة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة وبما يخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الاحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع، مع توفير كافة الخدمات الطبية المتاحه وبما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لاسباب اجتماعية أو صحية وأن تلك التدريبات تتماشي مع خطة الدولة للتوعية بالاثار السلبية لزيادة السكان مع التأكيد علي أن جهل العاملات بارشادات الصحة الانجابية والأدوات المتاحة يعرضهم للغياب أو ترك العمل وبالتالي يفقد المصنع عضوا مؤثرا في العملية الانتاجية

ويجري حاليا اختيار وتدريب مجموعة محددة تصل الي 150 من العاملين والعاملات بكافة المصانع للاستفادة من برامج التوعية على أن يقوموا بإعادة نشرها لباقي زملائهم عبروسائل التواصل الاجتماعي المختلفة متضمنة المعلومات الاساسية بصورة دورية،مع التأكيد علي خصوصية المعلومات وسريتها حال تردد العمال أو العاملات على العيادات التي توفرها الشركة للحصول على الخدمات الصحية المختلفة مجانا .