قمة الحسم في دوري نايل .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يمثل محطة حاسمة في صراع اللقب.

ومن المقرّر أن تُقام المباراة يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في المنافسة على البطولة.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية.

استعدادات الأهلي

وعلى صعيد التحضيرات، استأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس، عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام بعد الفوز على سموحة بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

ويقود الفريق المدير الفني ييس توروب، الذي يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب رفع الحالة المعنوية قبل المواجهة المرتقبة، التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.