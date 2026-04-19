مسؤول إيراني: مطالب الولايات المتحدة "متشددة" ولن نسلم اليورانيوم

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن بلاده ليست مستعدة بعد لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين ، مشيرًا إلى رفض واشنطن التخلي عن مطالبها "المتشددة" بشأن قضايا رئيسية.

وقال زاده - في مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية على هامش منتدى دبلوماسي في تركيا - : "إن بلاده لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة".

وأضاف : "لن يتم شحن أي مواد مخصبة إلى الولايات المتحدة ، هذا أمر غير وارد، رغم استعدادنا لمعالجة أي مخاوف لدينا، لن نقبل بأمور غير قابلة للتطبيق".