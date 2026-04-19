بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد

كشفت مجلة ذا أتلانتيك عن مزاعم تتعلق بسلوك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، مشيرة إلى أنه يعاني حالة من القلق النفسي الشديد وصلت حد “جنون العظمة” بسبب مخاوف من إقالته من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب اتهامات بالإفراط في تناول الكحول والتصرف بشكل غير مستقر.



ووفقا للتقرير، واجه فريق باتيل صعوبات في التواصل معه بعد ليالٍ من الشرب، ما اضطرهم أحيانًا إلى إلغاء إحاطات إعلامية، بل والاستعداد لاتخاذ إجراءات استثنائية للوصول إليه.

كما أشار إلى حادثة أثارت القلق، حين أصيب بالذعر إثر عطل تقني في حاسوبه، معتقدا أنه أُقيل من منصبه، وبدأ بإجراء اتصالات عاجلة بمساعديه.



لفت التقرير أيضا إلى سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها باتيل في قضايا أمنية، بينها إعلانات متسرعة عن توقيف مشتبهين أو إحباط هجمات، تبيّن لاحقًا عدم دقتها، ما أثار انتقادات داخلية بشأن أدائه.



كما طالت الانتقادات استخدامه لطائرات خاصة ممولة من المال العام لأغراض شخصية، وعلاقته بالمغنية أليكسيس ويلكنز، إضافة إلى ملاحظات من ترامب حول أدائه الإعلامي.



في المقابل، نفى باتيل هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها “أخبار كاذبة”، ومتوعدًا بملاحقة الجهات التي نشرتها قضائيًا، مشددًا على أن هذه الادعاءات لن تؤثر على عمله في قيادة المكتب وتعزيز الأمن في الولايات المتحدة.