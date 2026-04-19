الرئيس الإيراني: ليس لدى ترامب أي مبرر لمنعنا من امتلاك أسلحة نووية

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قوله: "لا يوجد أي مبرر لدى ترامب لحرمان إيران من حقها في امتلاك أسلحة نووية".

و في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر حول الملف النووي الإيراني، نقلت تقارير عن مسئولين أمريكيين أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق واضح بشأن مدة تعليق إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، ما يعكس استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين رغم محاولات إحياء المسار التفاوضي.

ويأتي هذا التطور في سياق معقد يرتبط بملف إيران النووي الذي يعد أحد أبرز ملفات التوتر بين دونالد ترامب وشي جين بينغ من جهة، وبين طهران والقوى الغربية من جهة أخرى، حيث لا تزال نقاط الخلاف الأساسية قائمة، وعلى رأسها مستوى التخصيب، وآليات الرقابة، وضمانات التنفيذ.