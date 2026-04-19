رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نيويورك تايمز: إيران تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية

أ ش أ

أفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها من الصواريخ الباليستية قبل الحرب، إضافة إلى نحو 60% من منصات الإطلاق.

وذكر التقرير أن طهران ما زالت تمتلك أيضًا قرابة 40% من ترسانتها من الطائرات المسيرة، رغم الضربات التي استهدفت قدراتها العسكرية.

وبحسب التقديرات، كانت إيران تمتلك نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ عند بدء سريان هدنة لمدة أسبوعين مع الولايات المتحدة في 8 أبريل، قبل أن تنجح لاحقًا في استخراج نحو 100 منصة إطلاق إضافية من تحت الأرض، ما رفع إجمالي المنصات العاملة إلى نحو 60% من مستواها قبل الحرب.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعمل كذلك على استخراج مخزونات صاروخية دُفنت تحت الأنقاض نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مع توقعات بأن تستعيد ما يصل إلى 70% من مخزونها السابق بمجرد الانتهاء من هذه العمليات.

وتعكس هذه التقديرات استمرار قدرة إيران العسكرية، رغم الأضرار التي لحقت ببنيتها الدفاعية خلال المواجهات الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

منتجات غذائية

الزراعة تحذر من صفحات وهمية تروّج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت باسمها

الطاقة

سامح نعمان: الطاقة المتجددة وفّرت 30 مليون متر مكعب غاز يوميا.. ومصر تستهدف 45% بحلول 2030

«صباح الخير يا مصر»

من امتحانات الإعدادية إلى الاكتشافات الأثرية.. ملخص ترندات المصريين اليوم

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد