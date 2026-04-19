"فاينانشيال تايمز": حرب إيران تُنذر بكارثة غذائية عالمية وتُفاقم مخاطر الجوع

حذر أكاديمي بارز في دراسات التنمية العالمية والاقتصاد السياسي من عواقب وخيمة للحرب الإيرانية ستستمر طويلاً، حتى بعد توقف القتال، ويتجسد أبرزها في الجوع، بل والمجاعات، التي رجح أن تضرب بعض أقاليم العالم الأكثر هشاشة.. داعياً المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لحماية أشد الناس فقرا وضعفا في إفريقيا وآسيا.

وقال آدم هانيه أستاذ الاقتصاد السياسي والتنمية العالمية في "جامعة الدراسات الشرقية والإفريقية" بلندن (إس إو إيه إس) - في مقال تحليلي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - إن الحرب على إيران تفاقم أزمة غذائية عالمية محتملة، ما يؤدي إلى تزايد مخاطر الجوع والمجاعة، لاسيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

واستعرض هانيه، في مقاله، أبرز نقاط الضعف التي كشفت عنها الحرب الإيرانية قائلاً إن "الثورة الخضراء" التي شهدها العالم في منصف القرن العشرين ساهمت في زيادة إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ من خلال أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية والأسمدة الكيميائية؛ ما ربط الزراعة ارتباطاً وثيقاً بصناعة الوقود الأحفوري.

ويعكس هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري الآن كنقطة ضعف خطيرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي جراء التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار الأسمدة.

ويلقي هانيه الضوء على بيانات حديثة لـ"البنك الدولي" تبرز هذه العلاقة، حيث تشير إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، بما يثير مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية.

كما تناول في مقاله عنصراً آخر، وهو الكبريت، قائلاً إنه "عنصر زراعي أساسي آخر يستورد في المقام الأول من دول الخليج، ويعد ركيزة أساسية لعمليات إنتاج الأسمدة العالمية".. مضيفا "أن أي اضطراب إقليمي في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي على نطاق أوسع، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي للتخفيف من حدة الأزمات الغذائية المحتملة".

ولفت آدم هانيه - في ختام مقاله - إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي بأن 45 مليون شخص إضافي قد يواجهون جوعاً حاداً نتيجة لهذه الصدمات، مع وجود عدد كبير منهم في إفريقيا، ما يعكس مدى الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير استراتيجية للأمن الغذائي في هذه البلدان الهشة.