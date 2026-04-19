تعرف على أحدث أسعار أوبل في مصر

تشهد سوق السيارات المصرية تحديثات سعرية جديدة بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار صرف الدولار، وهو ما انعكس على القائمة الرسمية لأسعار سيارات أوبل موديل 2026، المعمول بها اعتبارًا من 14 أبريل 2026.

وبحسب القائمة المعلنة، تسجل أوبل كورسا فئة Topline+ موديل 2026 سعرًا رسميًا يبلغ مليونًا و250 ألف جنيه.

أما أوبل موكا فئة GS Line موديل 2026 فتُطرح بسعر مليون و550 ألف جنيه.

وفي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تبدأ أسعار أوبل جراندلاند موديل 2026 من مليون و849 ألفًا و990 جنيهًا لفئة Highline+ ذات المواصفات الأوروبية، فيما تسجل فئة Topline مليونًا و949 ألفًا و990 جنيهًا، وتصل الفئة Topline+ إلى مليونين و99 ألفًا و990 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار أحدث تحركات العلامة الألمانية داخل السوق المحلي، وسط متابعة مستمرة من جانب المستهلكين لتطورات الأسعار والعروض المطروحة خلال الفترة الحالية، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على قطاع السيارات.