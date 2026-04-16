بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

تزايدت شكاوي المواطنين مؤخرا من انتشار الذباب بشكل ملحوظ وخاصة في القاهرة والجيزة، وذلك بعد بدء ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف الذي تتزايد فيه انتشار الذباب والناموس بكثرة، وبدأ الجميع البحث عن طريقة طرد الذباب من المنزل بدون استخدام مبيدات حشرية، وهناك العديد من الطرق الفعالة التي تساعد على طرد الذباب بسهولة ومنها وصفات طبيعية منزلية مع بعض النصائح للوقاية من الذباب والحشرات.



كيفية التخلص من الذباب والناموس في المنزل





1- الخل لطرد الذباب

يُعد الخل من الوسائل الفعالة فى إبعاد الذباب، يمكن وضع كوب من الخل فى أركان المطبخ أوبالقرب من النوافذ، حيث تساعد رائحته النفاذة فى طرد الحشرات.





2- الليمون والقرنفل للناموس

قطعي ليمونة إلى نصفين واغرسي فيها حبات القرنفل، وضعيها فى الغرفة، فهذه الطريقةتساعد على إبعاد الناموس برائحة قوية وغير محببة له.





3- الزيوت العطرية الطبيعية

تساعد زيوت مثل النعناع، واللافندر، والأوكالبتوس في طرد الحشرات، يمكن تخفيفها بالماءورشها في أرجاء المنزل.





4- الحفاظ على نظافة المكان

احرصي على عدم ترك بقايا الطعام مكشوفة، والتخلص من القمامة أولًا بأول، لأن الذبابينجذب إلى الروائح.

5- إغلاق النوافذ وقت الذروة

يفضل غلق النوافذ أو استخدام سلك ضيق لمنع دخول الحشرات، خاصة في وقت الغروبحيث يكثر انتشار الناموس.





ما هي الرائحة التي تطرد الذباب





تعتبر الروائح النفاذة والطبيعية من أقوى الوسائل لطرد الذباب، وأهمها الزيوت العطرية مثلاللافندر، النعناع، الأوكالبتوس، إضافة إلى القرنفل مع الليمون، والخل، والروائح النباتيةكالريحان وإكليل الجبل.





يمكن استخدام هذه الروائح كبخور أو بخاخات منزلية طبيعية لطرد الذباب بأمان.





أفضل طريقة لطرد الذباب





القرنفل والليمون: غرس حبات القرنفل في نصف ليمونة يعتبر من أكثر الطرق فعالية،حيث يكره الذباب رائحة القرنفل القوية .

. الزيوت العطرية العطرية: زيت اللافندر، النعناع، الأوكالبتوس، وزيت شجرة الشاي تعملكطارد طبيعي للذباب عند رشها قرب النوافذ والأبواب .

. الخل (الأبيض أو التفاح): وضع أكواب من الخل في أركان المنزل أو استخدام بخاخ خليطالخل مع سائل الجلي لطرد الذباب .

. النباتات العطرية: زراعة الريحان، النعناع، إكليل الجبل ( الروزماري ) ، واللافندر في أصصعند النوافذ تمنع دخول الذباب .

( ) . القرفة وبخور الغار: رائحة القرفة القوية وأوراق الغار المحترقة تعتبر طاردة للذبابوالناموس.



كيف أتخلص من الذباب نهائياً؟





إغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم .

. إصلاح أي فجوات أو شقوق بالمنزل خاصة النوافذ للتخلص من الذباب نهائيًا .

. ضعي طبق صغير من الخل الأبيض على الأسطح .

. ينصح برش الرزاز خل التفاح والليمون على النوافذ والجدران





وصفة سهلة للتخلص من الذباب





وتعد افضل طريقة لطرد الذباب هي استخدام الليمون والقرنفل لتنفير الذباب والتي تُعدواحدة من طرق طرد الذباب بمواد طبيعية الشائعة؛ نظراً لأن الذباب لا يحب هذه الرائحة، ومنأجل تطبيق ذلك، كل ما يلزمك ليمونة وأعواد القرنفل. قم بقطع الليمونة إلى نصفين، وبعدهاأدخل عدداً من أعواد القرنفل فيها، أي بين 6 و12 عوداً في كل نصف، ثم قم بوضع قطعالليمون في أوعية، أو على الطاولة عند تناول الطعام في الخارج، مما يعمل على إبعاد الذباب