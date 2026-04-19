نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو

أحمد عبد القوى

صرح ريمون عهدي الخبير العقاري، أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع الأحداث الجيوسياسية، يواجه القطاع العقاري المصري مرحلة دقيقة تتداخل فيها عدة عوامل مؤثرة، من ارتفاع معدلات التضخم، وتحركات سعر الصرف، إلى صدمات الطاقة والغذاء عالميًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم بدار الأوبرا المصرية، أن هذه التحديات، رغم حدتها، لم تُضعف من مكانة القطاع، بل دفعت الشركات إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يدعم استمرارية النمو.

وقال إن القطاع العقاري، أثبت عبر السنوات الماضية قدرته على امتصاص الصدمات، ونحن اليوم أمام مرحلة تتطلب إدارة أكثر مرونة واحترافية في التعامل مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة البناء بأكثر من 30% خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ضغوط التضخم وتراجع القدرة الشرائية، شكّل تحديًا حقيقيًا أمام المطورين، لكن الشركات الجادة تعاملت مع هذه المتغيرات عبر ضبط التكاليف، وتحسين كفاءة التنفيذ، وتقديم أنظمة سداد مرنة تلائم احتياجات العملاء.

وأضاف عهدي، أنه رغم الضغوط، يظل العقار أحد أهم أدوات التحوط والحفاظ على القيمة، خاصة في فترات عدم اليقين. الطلب الحقيقي على السكن ما زال قائمًا، والسوق المصرية تتمتع بقاعدة سكانية قوية تدعم استمرارية النشاط.

وأشار إلى أن تزامن ثلاث صدمات رئيسية – التضخم، وتراجع العملة، وارتفاع أسعار الطاقة – انعكس بشكل مباشر على مدخلات الإنتاج وسلاسل الإمداد، إلا أن القطاع بدأ في التكيف مع الواقع الجديد من خلال تنويع مصادر التوريد، وإعادة جدولة الخطط الاستثمارية، والتركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب نظرة طويلة الأجل، قائلا: «نحن لا ننظر فقط إلى التحديات الآنية، بل نركز على استدامة النمو. الشركات التي تمتلك ملاءة مالية قوية ورؤية واضحة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وقدرة على المنافسة».

واختتم عهدي تصريحه بالتأكيد على أن «السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة إعادة توازن، وليست مرحلة انكماش. ومع استقرار المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا، نتوقع عودة زخم أكبر للمبيعات والاستثمارات، خاصة في المشروعات التي تلبي احتياجات حقيقية وتقدم قيمة مضافة واضحة للعملاء».

وبينما تستمر المتغيرات العالمية في فرض إيقاعها على الأسواق، يثبت القطاع العقاري المصري أنه قادر على التكيف وإعادة التموضع، محافظا على دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

سامح الصريطي وهالة سرحان من عزاء والد دينا رامز

منهم هالة سرحان وسامح الصريطي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء والد دينا رامز

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى القنايات.. ويؤكد استمرار الجولات الميدانية المفاجئة

محمد حفظى

من بينهم محمد حفظي.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة الـ12

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد