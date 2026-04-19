60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا يسلط الضوء على تنامي مكانة مصر كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي في منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا أن البلاد باتت تحظى بثقة متزايدة من المؤسسات الدولية والمستثمرين حول العالم، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتوسع المشروعات القومية.

قطاعات تقود النمو الاقتصادي

وأشار التقرير إلى أن عددًا من القطاعات الحيوية تقود مسيرة التنمية في مصر، على رأسها الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الكبرى، التي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وخلق فرص نمو مستدامة.

ترتيب متقدم إقليميًا

وحققت مصر تقدمًا ملحوظًا على مستوى المنطقة، حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس قوة السوق المصرية وقدرتها التنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

دعم دولي وإشادة من المؤسسات العالمية

وضعت وكالة فيتش مصر في مكانة استثمارية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

مستهدفات طموحة لجذب الاستثمارات

تسعى مصر إلى جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الداخلية بحلول عام 2030، وهو رقم طموح يعادل تقريبًا إجمالي ما تجذبه قارة أفريقيا سنويًا، ما يعكس حجم الرهان على الاقتصاد المصري كمحرك رئيسي للاستثمار في المنطقة.

تقدم عالمي في مؤشرات الانفتاح

على الصعيد العالمي، جاءت مصر في المرتبة 27 من بين 202 سوقًا من حيث انفتاح الاستثمار، وهو مؤشر يعكس مدى تحسن البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أكبر رصيد استثمار أجنبي في شمال أفريقيا

اختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تمتلك حاليًا أكبر رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال، ويدعم طموحاتها في التحول إلى محور اقتصادي وتجاري عالمي.