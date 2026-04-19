واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات لتجنيد مرتزقة كولومبيين لصالح "الدعم السريع"

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات لتجنيد مرتزقة كولومبيين لصالح مليشيا "الدعم السريع" في السودان
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات لتجنيد مرتزقة كولومبيين لصالح مليشيا "الدعم السريع" في السودان
أ ش أ

 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركتين بتهمة تجنيد ونشر مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع في الحرب الدائرة في السودان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات متورطة في استقطاب عناصر عسكرية سابقة من كولومبيا وإرسالهم إلى السودان للمشاركة في القتال ضمن صفوف الدعم السريع.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات شركة توظيف مقرها بوجوتا تُدعى "فينيكس" أُنشئت العام الماضي كبديل لشركة أخرى سبق أن فرضت واشنطن عليها عقوبات في ديسمبر الماضي لدعمها نفس الجهة.

كما شملت العقوبات شركة أخرى مقرها بوجوتا تُعرف باسم (GQAB)، إلى جانب ثلاثة أفراد كولومبيين، بينهم مديرو الشركتين ومالكوها.

وبحسب البيان، تم نشر مئات من الجنود الكولومبيين السابقين في السودان منذ عام 2024، حيث شاركوا في أدوار قتالية وفنية ضمن العمليات التي تخوضها مليشيا الدعم السريع في أنحاء السودان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات أمريكية ضد مليشيا الدعم السريع، التي تخوض نزاعًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

علي الحجار وابنته بثينة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

