واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات لتجنيد مرتزقة كولومبيين لصالح "الدعم السريع"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركتين بتهمة تجنيد ونشر مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع في الحرب الدائرة في السودان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات متورطة في استقطاب عناصر عسكرية سابقة من كولومبيا وإرسالهم إلى السودان للمشاركة في القتال ضمن صفوف الدعم السريع.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات شركة توظيف مقرها بوجوتا تُدعى "فينيكس" أُنشئت العام الماضي كبديل لشركة أخرى سبق أن فرضت واشنطن عليها عقوبات في ديسمبر الماضي لدعمها نفس الجهة.

كما شملت العقوبات شركة أخرى مقرها بوجوتا تُعرف باسم (GQAB)، إلى جانب ثلاثة أفراد كولومبيين، بينهم مديرو الشركتين ومالكوها.

وبحسب البيان، تم نشر مئات من الجنود الكولومبيين السابقين في السودان منذ عام 2024، حيث شاركوا في أدوار قتالية وفنية ضمن العمليات التي تخوضها مليشيا الدعم السريع في أنحاء السودان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات أمريكية ضد مليشيا الدعم السريع، التي تخوض نزاعًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.