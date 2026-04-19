الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض الحرارة 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة تحولات ملحوظة تعكس طبيعة فصل الربيع المعروف بتقلباته السريعة، حيث ينتقل الجو من ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى اعتدال نسبي خلال أيام قليلة.

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة

أوضح محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في الخروج من موجة الطقس الحار التي سيطرت خلال الأيام الماضية.

 وأكد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا قد يصل إلى نحو 10 درجات مئوية بدءًا من منتصف الأسبوع، ما يمهد لعودة الأجواء المعتدلة التي تميز هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة قناة الحياة، أشار شاهين إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى الأجواء المعتدلة.

في المقابل، ستظل محافظات جنوب الصعيد الأعلى حرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهو ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الظهيرة.

تحذيرات من الفارق بين العظمى والصغرى

حذر شاهين من الفارق الكبير المتوقع بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، والذي قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

 ونصح المواطنين بضرورة ارتداء ملابس إضافية في هذه الأوقات لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة مع تغير الطقس السريع.

نشاط الرياح وتقلبات الربيع

كما لفت إلى احتمالية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، موضحًا أن هذه الظاهرة تعد من السمات الطبيعية لفصل الربيع، الذي يشتهر بتقلباته الجوية السريعة والحادة.

نصائح ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية

اختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمواكبة التغيرات المستمرة في حالة الطقس، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يضمن سلامة المواطنين وتفادي أي آثار سلبية للتقلبات الجوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

منتجات غذائية

الزراعة تحذر من صفحات وهمية تروّج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت باسمها

الطاقة

سامح نعمان: الطاقة المتجددة وفّرت 30 مليون متر مكعب غاز يوميا.. ومصر تستهدف 45% بحلول 2030

«صباح الخير يا مصر»

من امتحانات الإعدادية إلى الاكتشافات الأثرية.. ملخص ترندات المصريين اليوم

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد