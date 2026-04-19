انخفاض الحرارة 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تشهد حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة تحولات ملحوظة تعكس طبيعة فصل الربيع المعروف بتقلباته السريعة، حيث ينتقل الجو من ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى اعتدال نسبي خلال أيام قليلة.

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة

أوضح محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في الخروج من موجة الطقس الحار التي سيطرت خلال الأيام الماضية.

وأكد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا قد يصل إلى نحو 10 درجات مئوية بدءًا من منتصف الأسبوع، ما يمهد لعودة الأجواء المعتدلة التي تميز هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة قناة الحياة، أشار شاهين إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى الأجواء المعتدلة.

في المقابل، ستظل محافظات جنوب الصعيد الأعلى حرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهو ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الظهيرة.

تحذيرات من الفارق بين العظمى والصغرى

حذر شاهين من الفارق الكبير المتوقع بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، والذي قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المواطنين بضرورة ارتداء ملابس إضافية في هذه الأوقات لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة مع تغير الطقس السريع.

نشاط الرياح وتقلبات الربيع

كما لفت إلى احتمالية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، موضحًا أن هذه الظاهرة تعد من السمات الطبيعية لفصل الربيع، الذي يشتهر بتقلباته الجوية السريعة والحادة.

نصائح ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية

اختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمواكبة التغيرات المستمرة في حالة الطقس، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يضمن سلامة المواطنين وتفادي أي آثار سلبية للتقلبات الجوية.