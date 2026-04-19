الطقس اليوم .. أجواء مائلة للحرارة بمعظم الأنحاء وأمطار ببعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات لحالة الطقس اليوم، حيث يسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب الأنحاء، من المتوقع أن تسجل العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة.

كما تشير آخر صور الاقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد، إلى استمرار

الغطاء السحابى على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 20 أبريل وحتى الجمعة 24 أبريل 2026، محذرة من تغيرات سريعة في خرائط الطقس ناتجة عن طبيعة فصل الربيع، تتضمن نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة وفرصاً لسقوط الأمطار.

خريطة الظواهر الجوية الأيام القادمة

أوضحت الهيئة أن يوم الاثنين 20 أبريل سيشهد فرصاً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، تزامناً مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

واعتباراً من يوم الثلاثاء 21 أبريل وحتى نهاية الأسبوع (الجمعة 24 أبريل)، يستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في الطرق المكشوفة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفقاً للبيان الرسمي، يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلاً للبرودة ليلاً. وتأتي درجات الحرارة العظمى المتوقعة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 22 إلى 25 درجة.

شمال الصعيد: يشهد ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 33 درجة يوم الجمعة.

جنوب الصعيد: طقس حار تتراوح حرارته ما بين 31 إلى 35 درجة.

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات الجوية اليومية، نظراً للتغيرات الحادة والسريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.