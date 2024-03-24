عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشر قرار وزير التجارة بمد حظر تصدير السكر بالجريدة الرسمية

قرار حظر السكر
قرار حظر السكر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 68 (تابع)، الصادر في 21 مارس 2024، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94 لسنة 2024، بشأن مد حظر تصدير صنف السكر.

ونصت المادة الأولى لقرار وزير التجارة والصناعة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر.

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2023 المشار إليه.

وينص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، على حظر تصدير صنف السكر  (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

قرار وزارة التجارة والصناعة:

قرار وزير التجارة والصناعة 

 

قرار وزير التجارة والصناعة 
السكر حظر تصدير السكر وزير التجارة الصناعة وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالقراءات العشر.. مآذن الأزهر تنقل أصوات ترتيل القرآن في صلاة التراويح

كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ