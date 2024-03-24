نشر قرار وزير التجارة بمد حظر تصدير السكر بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 68 (تابع)، الصادر في 21 مارس 2024، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94 لسنة 2024، بشأن مد حظر تصدير صنف السكر.

ونصت المادة الأولى لقرار وزير التجارة والصناعة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر.

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2023 المشار إليه.

وينص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، على حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

قرار وزارة التجارة والصناعة:

قرار وزير التجارة والصناعة