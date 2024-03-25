عالية الإنتاجية وتنضج مبكرا.. مصطفى عمارة: الزراعة وفرت 6 أصناف من القطن.. فيديو

قال مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي بمعهد القطن، إن بورصة القطن سوف تعود ولكن بشكل مختلف، مؤكداً أن مجلس الوزراء وضع خطة أستراتيجية للنهوض محصول القطن في 3 محاور"الزراعة - التسويق والتجارة - التصدير"

وأضاف مصطفى عمارة خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تطوير المعاملات الزراعية الموجودة للأصناف المتاحة حاليا في السوق المصرية للحصول على أعلى إنتاجية من كافة المحاصيل بناءا على الخريطة الصنفية التي تصدر كل عام.



وتابع رئيس بحوث المعاملات الزراعية، قائلاً:" وزارة الزراعة دفعت بـ6 أصناف لطرحها في الزراعة العامة، وهذه الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة في النضج ، وقصيرة العمر"