المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أول أيام عيد الفطر.. فيديو

كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أول خسوف جزئي للقمر تشهده الكرة الأرضية اليوم خلال عام 2024.

وقال محمد غريب، إن الخسوف يحدث في منتصف الشهر الهجري ،متابعاً:" وهذا يؤكد أننا بدأنا شهر رمضان بشكل صحيح، بينما الكسوف يحدث في أول الشهر الهجري، موضحا أن الكسوفات والخسوفات تأتي سبع مرات في العام، خمسة كسوف للشمس واثنين خسوف للقمر.



وأشار الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن شهر رمضان العام الجاري 30 يوما بالحساب الفلكي، ليكون بذلك 10 إبريل المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هناك تعاون مع دار الإفتاء لتشكيل لجان الرؤية التي تضم فلكي وعضو من هيئة المساحة وعضو من دار الإفتاء.