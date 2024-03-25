أول خسوف جزئي للقمر في 2024|محمد غريب: لا يُرى بالعين المجردة.. فيديو

تحدث الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أول خسوف جزئي للقمر تشهده الكرة الأرضية اليوم خلال عام 2024.

سبب ظاهرة الخسوف



وقال الدكتور محمد غريب خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن الخسوف شبه ظلي لا يُرى بالعين المجردة لكنه يُرى من خلال التلسكوبات ويظهر فيه القمر باهتا ولا يوجد اختفاء لجزء من القمر.

ولفت الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن سبب ظاهرة الخسوف تحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، مشيراً إلى أن الأرض في ظاهرة الخسوف تحجب أشعة الشمس بحيث لا تصل إلى القمر ليظهر باهتا.



وتابع غريب، أن الأرض عندما تدور حول الشمس تعمل مخروط ظل وعلى جانبيه منطقة شبه ظل، وعندما يدخل جزء من القمر داخل المخروط، يحدث خسوفا جزئيا شبه ظلي، لكن لو دخل القمر بكامله منطقة شبه الظل يسمى خسوف كلي شبه ظل.