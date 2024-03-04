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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الفلكية تكشف مواعيد كسوف الشمس لعام 2024

صدى البلد

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2024)، ويأتي ذلك في اطار برنامج الفعاليات والأنشطة العلمية بالمعهد  للتوعية وتعليم الفلك، والدور المجتمعى والبحثى المنوط به بالمعهد.

كسوف الشمس لعام 2024

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد  بقسم الفلك، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث كسوف الشمس لعام 2024، حيث قال أننا نشهد ظاهرة الخسوف مرتين خلال عام 2024، الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفى هده الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس لمضئ.

الكسوف الأول للشمس في عام 2024

واوضح شعبان أننا نشهد أول كسوف للشمس هذا العام في 8 إبريل 2024 سوف يحدث كسوف هجين للشمس  وسيبدأ مسار الكسوف الكلي في المحيط الهادى ويتحرك عبر أجزاء من المكسيك وشرق الولايات المتحدة ونوفا سكوتيا، وسيكون الكسوف الكلي مرنيا في أجزاء من تكساس وأركنساس وميسوري وإلينوي وإنديانا وكنتاكي وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيو هامبشاير وماين.

الكسوف الثاني للشمس في عام 2024

أما عن كسوف الشمس الثاني للقمر في عام 2024، سيكون في 2 أكتوبر وسيكون كسوف حلقي للشمس، وأن هذا الكسوف يظهر بشكل إجمالي في بعض أجزاء العالم وحلقي في أجزاء أخرى، سيبدا مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية ويتحرك عبر أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين. وسيكون الكسوف الجزئي مرنيا في معظم أنحاء جنوب أمريكا
الجنوبية.

وشرح الدكتور الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد  بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنواع الخسوف، حيث أشار إلي أن الخسوف الكلي يحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض . وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في أوقات منتصف الليل، اما الخسوف الجزئي فيحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض ، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر ، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر، أما الخسوف شبه الظل: يحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط ، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً

وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام  محمد شعبان ( الباحث المساعد  بقسم الفلك)  بإلقاء محاضرة عامة  عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2024".

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن الندوة سوف تقام بنظام الأون لاين عبر منصة زووم، وستقام الندوة العلمية الاثنين  القادم الموافق 4 مارس 2024 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد بأنه على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88374740294...
Meeting ID: 883 7474 0294
Passcode: 452169

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