يعالج فيه جرحى هجوم كروكوس.. إخلاء مركز طبي بموسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بإخلاء مركز بيروجوف الطبي في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وتم إجلاء 700 شخص من المركز الطبي الذي يعالج فيه جرحى الهجوم الإرهابي في قاعة كروكوس، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وتم إرسال رسالة عن انفجار محتمل عبر البريد إلى المركز الوطني الطبي الجراحي بيروجوف.

وجاء في الإخطار أن الأمر يتعلق بأجهزة متفجرة مصنوعة من الفوسفور مزودة بمؤقت مدته 40 دقيقة، يُزعم أنها موضوعة في أربع حقائب ظهر في عدة طوابق بالمنشأة الطبية.

وتم إخلاء المبنى من الأشخاص، ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.