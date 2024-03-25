يخرج من السجن خلال ساعات .. مفاجأة بشأن مصير داني ألفيش

أفادت صحيفة "البايس" الإسبانية بأن داني ألفيش، نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي، دفع كفالة لضمان خروجه من السجن.

وذكرت الصحيفة أن ألفيش تمكن من دفع الكفالة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه في الساعات القادمة.

ومع ذلك، لم تحدد الصحيفة مصدر دفع ألفيش للكفالة.

سبق لصحيفة "سبورت" أن ذكرت أن ألفيش لم يتمكن من دفع الكفالة بسبب عدم قدرته على جمع المبلغ المطلوب.

وكشفت محامية ألفيش، إينيس جوارديولا، أن اللاعب الدولي السابق مديون بمبلغ 500 ألف يورو لوزارة المالية الإسبانية. حيث يبلغ رصيد حسابه في البلاد 50 ألف يورو، ولديه رصيد سلبي بقيمة 20 ألف يورو في حساب آخر.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن والد نيمار، زميل ألفيش في المنتخب البرازيلي ولاعب الهلال السعودي، سيدفع الكفالة لصالح ألفيش. ومع ذلك، نفى والد نيمار هذه الادعاءات تمامًا.