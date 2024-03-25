أزمة في لبنان بسبب اختيار رئيس للبلاد.. برلماني يكشف التفاصيل

علق النائب رازي الحاج، عضو بحزب القوات اللبنانية، على أزمة في لبنان بسبب اختيار رئيس للبلاد، قائلًا: إننا لسنا ضد أي نقاش أو تشاور مع بقية الكتل حول الملف الرئاسي، إنما ما نرفضه كتكتل هو رفض وضع آلية موازية للدستور.

وأضاف الحاج، خلال تصريحاته ببرنامج "مباشر بيروت"، على قناة "القاهرة الإخبارية": لابد أن يصبح الحوار حول الطاولة المستديرة هو الآلية الجديدة التي تحل مكان الدستور الذي ينص على آلية انتخابات الرئيس من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية.

وتابع: عندما قام تكتل الاعتدال الوطني بمبادرة تنص على التشاور بين الكتل بقاعة الهيئة العامة، وبعد هذا التشاور من المفترض أن نصل لاتفاق خلال يوم واحد، أو جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكنا من المرحبين بهذه المبادرة والخطوة، لكن أتت العرقلة من محور الممانعة الممثل في رئيس مجلس النواب وحزب الله.

وأوضح عضو بحزب القوات اللبنانية، أن المشكلة ليس في عدم اتفاق الكتل النيابية، إنما المشكلة في أن محور الممانعة يتمسك بمرشحه حتى الساعة من جهة، ويغفل لمجلس النواب من جهة أخرى، ويرفض الالتزام بما ينص عليه الدستور.

