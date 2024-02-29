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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان : لا نريد حربًا مع العدو .. وحزب الله يستهدف المواقع العسكرية

صدى البلد

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة الجمهورية اللبنانية "إننا لا نريد الحرب، و"حزب الله" ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج حزب الله عن قواعد الاشتباك، حيث انه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما اسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانية واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى انها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانية بتوسيع دائرة الحرب".

واشار بري الى "أن اسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجر حزب الله وحده الى الحرب، بل تجر كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا".

في غضون ذلك، كشف مسؤولون بالإدارة والاستخبارات الأمريكية عن احتمالية إقدام إسرائيل على توغل بري في جنوب لبنان أواخر الربيع أو مطلع الصيف المقبلين، في حال فشل جهود إبعاد "حزب الله" عن الحدود. 

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن عقدت إحاطات استخباراتية حول هذه المسألة، استعدادا لاحتمال عدم إمكانية إجبار "حزب الله" على الانسحاب من الحدود من خلال الإجراءات الدبلوماسية. 

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية: "نعمل على افتراض أن هناك عملية عسكرية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة".

وأكد مسؤول آخر أن هناك مسؤولون بالحكومة والجيش الإسرائيليين يحبذون الإقدام على توغل بري في لبنان. وحذر مسؤول قريب من دوائر الاستخبارات الأمريكية من أن "هناك مخاوف من أن يتطور الأمر إلى حملة جوية مكثفة تصل إلى عمق أكبر باتجاه الشمال في مناطق مأهولة بالسكان، وتتطور في النهاية إلى عنصر بري أيضا".

لبنان حزب الله بري اللبناني إسرائيل

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