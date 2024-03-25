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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1279 حالة ضمن قافلة نفذتها الصحة ببني سويف

قافلة طبية
قافلة طبية

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"      

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جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية على زيدان مركز ناصر، تضم 7عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأوضح التقرير أنه تم الكشف على 1279مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء تحليل بمعمل الدم لـ217 حالة، ومعمل طفيليات لـ42 حالة، وحالات الأشعة العادية 8، وأشعة أسنان 2، واستصدار 12 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وموجات فوق صوتية 80 حالة، وتحويل 3حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الاسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  مواطن 100

 

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