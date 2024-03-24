محافظة بني سويف تكثف من حملات متابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

تواصل محافظة بني سويف تكثيف حملات متابعة الالتزام بتعريفة أجرة المواصلات الجديدة ، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين ادارة المرور ومباحث المرور وادارة المواقف وكافة الأجهزة المختصة ، من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين ، بهدف التأكيد على التزام السائقين بالتعريفة المعتمدة بعد إقرارها على خلفية زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي ، والتي بناءً عليها تم رفع تعريفة المواصلات بنسبة تترواح بين 10% للمركبات التي تعمل بالبنزين و15% للسيارات والمركبات التي تستخدم السولار.



وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون بين إدارة المرور ومباحث المرور، من خلال لجان تفتيش وأكمنة مرورية على الطرق والشوارع والميادين ومواقف السيارات، وتم التشديد على سائقي الأجرة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين بأي شكل ، بالإضافة إلى متابعة استمرار تركيب البنرات والملصقات بالمواقف على مستوى المحافظة، مدونا عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة، بجانب وضع الستيكرات والملصقات المتضمن خط السير وقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات.

كما تثمن المحافظة تعاون المواطنين في هذا الشأن من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 114 محافظة و136 مرور ورقم واتس للشكاوى (01063329498)، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع التشديد على المتابعة المستمرة لعمل مواقف السيارات وانتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً للتعريفة المعتمدة لضمان الانضباط والالتزام ، والتحذير من أية محاولة لاستغلال المواطنين من خلال تحصيل مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.

هذا وتؤكد المحافظة على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، حيث يتم حاليا دراسة مطلب بعض سائقي التاكسي بخصوص تعريفة الأجرة، والتي سبق وأن تم تحديدها وإقرارها لتراعي مصلحة المواطن والسائق، و بشكل أيضا يضمن تحقيق التوازن بين المواطن والسائق .