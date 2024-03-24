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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبائل العربية تكرم 220 من حفظة القرآن في بني سويف

صدى البلد

كرمت هيئة القبائل وشباب الوطن العربي ، 220 من حفظة القرآن الكريم، وذلك عقب حفل إفطار جماعي، اليوم الأحد، في قرية منشاة العريفي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

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وتضمن الحفل  آيات من الذكر الحكيم، وفاصلا من الابتهالات الدينية للشيخ عادل حيدر رئيس اللجنة الدينية بهيئة القبائل ببني سويف وفقرة من الشعر أداء الطفل يوسف أشرف.

واختتم الحفل  بتكريم حفظة القرآن الكريم.

حضر الحفل كل من، العمدة فوزي شعيب السمالوسي رئيس هيئة القبائل العربية، العمدة طه أبو عريف عضو الهيئة العليا - أمين عام هيئة القبائل العربية ببني سويف،  المستشار سامي الزراب الحويتي عضو الهيئة العليا لهيئة القبائل العربية، العمدة عمرو إسماعيل عضو الهيئة العليا لهيئة القبائل العربية، و المهندس محمد القط منسق عام محافظة بني سويف بهيئة القبائل، والنائبين الدكتور عبد الله علي مبروك ورمضان حسان، والنائب السابق هشام سليم.

كما حضره مشايخ العرب أعضاء هيئة القبائل العربية بمحافظات مطروح والقليوبية والغربية، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، ونائبيه وليد كامل وسمير شحاته، وعدد من عمد القرى والشخصيات العامة بمحافظة بني سويف.

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الوحده المحلية أمين عام عمرو إسماعيل شباب الوطن العربي مديرية الشباب والرياضة والشخصيات العامة مركز ومدينة ببا محافظة بني سويف محافظات مطروح مستودعات

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