رئيس جامعة بني سويف يتسلم درع مديرية الشباب والرياضة

تسلم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، درع مديرية الشباب والرياضة، من الدكتور محمود رجائي عميد كلية التربية الرياضية، والذي تسلمه نيابة عن رئيس الجامعة، تقديراً للجهود التي بذلها طلاب الكلية من خلال مشاركتهم الفعالة في أنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تمثلت في احتفالية عيد بني سويف القومي، ومشروع اللياقة البدنية، طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لأسرة كلية التربية الرياضية، نظرا للتمثيل المشرف الذي قام به طلاب الكلية وأثني عليه الحاضرون في تلك الأنشطة، والذي يعكس مدي براعتهم ومستوي احترافية التدريبات التي يتلقاها الطلاب علي أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتخصصين في التربية الرياضية بجميع تخصصاتها المتنوعة.