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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروع كوبري أشمنت الجديد بناصر

صدى البلد

 

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد،وفي حضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، أحمد إبراهيم "مقرر لجنة وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة"، مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة،  المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، عيد صالح رئيس القرية ،  محسن عيد  سكرتير الوحدة ومسؤولي الري وهندسة السكة الحديد.


وتابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التننفيذي للمشروع  الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول  19 متراً وعرض 12 مترا ،ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية ،حيث تم الانتهاء من نقل الأجراس والأنوار  والسيمافورات الحامية  لموقع المزلقان  الجديد وتركيب تبليطة المزلقان وتشوين البلاط بالموقع الجديد ، وجار استكمال أعمال تمهيد  الطرق والمنطقة المحيطة بالكوبري

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ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بمتابعة الأعمال  وتذليل أية معوقات وتوفير الحلول و البدائل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ،لسرعة الانتهاء من المشروع نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط وموقع  الأعمال

 

التخطيط العمرانى الوزارات المزلقان تيسير الحركة المرورية تسهيل الحركه المروريه ترعة الإبراهيمية مبادرة كلنا واحد مبادرة حياة كريم مبادرة حياة كريمة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروعات مبادرة حياة كريمة مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة

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