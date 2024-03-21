محافظ بني سويف يوجه بتكثيف المرور على الوحدات القروية والصحية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ببعض قرى ومراكز المحافظة، ومدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، ورفع مخلفات القرى والشوارع وتمهيد الطرق بتلك الوحدات، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.

وتم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بمراكز بني سويف والواسطى وذلك من خلال المرور المفاجئ على مستشفى رمد بني سويف، والوحدة الصحية بمنطقة الاسكان الاجتماعي شرق النيل، ووحدة قرية إنفسط مركز الواسطى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف.

كما تم المرور على الوحدات المحلية بمركز بني سويف و الواسطى ومجلس قروي أبسوج بالفشن وإنفسط بالواسطى، بجانب متابعة الحالة العامة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة والإشغالات، وخطوط سير معدات الحملة الميكانيكية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.

من جهته كلف المحافظ المختصين بمديرية الصحة والوحدات المحلية "كل في نطاقه" بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات الخدمية المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات القروية والصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.