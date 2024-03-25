جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3600 فلسطيني بالضفة منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتقال حوالي 3600 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى الآن، زاعما أن منهم حوالي 1600 مرتبط بحركة حماس.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الاثنين 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وقلقيلية فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، الخليل، بيت لحم، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.