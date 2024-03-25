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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالتنسيقية: الحوار الوطني نجح في توحيد الرؤى بين أطياف المجتمع

المهندس أحمد الباز،
المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، موضحا أن الحوار الوطني يؤرخ لشكل الحياة السياسية التي تقوم على مساحات مشتركة بين الجميع في الجمهورية الجديدة.

وأضاف «الباز» في تصريحات له اليوم الإثنين، أن الحوار الوطني نجح منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجرائه، في توحيد الرؤى، وتواجد مختلف أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة، للتوافق حول أولويات العمل الوطني.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن استجابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة لمقترحات الحوار الوطني، قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتعامل الدولة ومؤسساتها مع مخرجاته، منوها أن اعلان الحكومة تنفيذ التوصيات رد حاسم على المشككين.

وأكد أن مناقشات الحوار ضمت متخصصين وخبراء وممثلين عن الأحزاب والحكومة والبرلمان، مما أثرى تلك المناقشات وساهم في خروج توصيات واقعية قابل للتنفيذ تسهم في حل كثير من القضايا الراهنة.

الحكومة الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الحياة السياسية الاحزاب

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