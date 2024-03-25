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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في حريق كابينة كهرباء أمام مسجد بأكتوبر

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل كابينة كهرباء ضغط عالي أمام مسجد العلي العظيم بالحي السابع بمنطقة أكتوبر، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بإصابات خطيرة.

 

 

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء أمام مسجد العلي العظيم بالحي السابع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.

 

وتمت السيطرة على الحريق وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم نقل مصاب في حالة خطرة إلى المستشفى لمحاولة علاجه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

حريق كابينة كهرباء أكتوبر مسجد حريق الحماية المدنية مسجد العلي العظيم

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