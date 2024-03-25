شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تحدد مطالب مهمة لاستعادة مشاركتها الفعالة بالمعارض الدولية

قال الدكتور حسام الصماد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق ، إنَّ مطالب الشركات المصرية للمشاركة في المعارض التكنولوجية الدولية، تتلخص في الحصول على الدعم الكافي لتعود للعمل بقوة مرة أخرى على الساحة، وعودة وزارة الاتصالات و«إيتيدا» لنشاطها السابق في هذا المجال.

ولفت إلى أن إيتيدا كانت توفر دعما لشركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف الصور في السابق وليس من خلال معارض فقط.



وأضاف «الصماد» في تصريحات صحفية اليوم ، أنَّ مبادرات إيتيدا ووزارة الاتصالات في السابق، أفادت العديد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ومن أبرز صور الدعم زيادة صادرات تلك الشركات وإتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض المتخصصة ونترقب عودة هذا الدور لاستعادة مكانتنا وريادتنا التكنولوجية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق، أَننا بدأنا في التنسيق مع «الرياض» لمشاركة الشركات المصرية بمعرض «هيلز تك وسمارت فيوتشر » من خلال جناح مصري بمشاركة رمزية، عبر الاتفاق مع الشركة المنظمة للمعرض، متوجها بالشكر للإدارة المنظمة للمعرض والقائمين عليه لتعاونهم بل وتوصلنا لحلول للشركات وحالياً نجهز لتقديم هذه العروض للشركات في مصر

وتابع «نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابق »: الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا التوجه يدعمه رفع حصة شركات التكنولوجيا من تصدير المنتجات للخارج خاصة وأن قيمتها تتجاوز المليارات ولن يتحقق ذلك سوى بالدعم من الجهات المسؤولة.