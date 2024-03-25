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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: ارتفاع الدولار بالبنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية  بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 55 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الاوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2172 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2640 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2054 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24640 جنيها.
ولفت، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، جاء مدفوعًا بارتفاع الدولار بالبنوك ليتجاوز 47 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 1.5%  وبقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، ولامست مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% وبقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.

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