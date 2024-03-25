وحدة تكافؤ الفرص بالتنمية المحلية تتابع جهود الوحدات الفرعية في 5 محافظات

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، جهود وحدات تكافؤ الفرص في محافظة الجيزة والقليوبية والمنيا ومطروح الإسماعيلية في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وحمايتها ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز قدرات المرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودعمها و منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات للقيام بدورها في هذا الشأن.

ففي محافظة الجيزة...تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت اشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة هبه رفعت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحى العمرانية برئاسة منى عبد العال ندوة توعوية بصحة نسيم تحت عنوان كيفية اختيار وسائل تنظيم الأسرة لكل سيدة، وبلغ عدد المستفيدين ٨٧ فردا.

وفي محافظة القليوبية... بناءً علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، وتحت اشراف خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينه شبين القناطر، قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بطحوريا بالتعاون مع الإدارة الصحية في متابعة سيارة تنظيم الاسرة بقرية طحوريا لتقديم الخدمات الطبية لاهالي القرية، كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بطحوريا بالتعاون مع إدارة الأوقاف ندوة دينية بعنوان فضل شهر رمضان الكريم واثره على آلامه الإسلامية من طعات وبركات بالمجمع الخدمى بالوحدة المحلية.

ففي محافظة المنيا... في ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية و القرى الأكثر احتياجا ، نظمت وحدة تكافؤ الفرص برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ندوة توعوية حول " التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر" تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بقرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع مديرية العمل بالمنيا والمجلس القومي للمرأة فرع المنيا، واستهدف اللقاء المرأة والشباب الراغب فى إقامة مشروع اقتصادي حر، لخلق فرص عمل للسيدات والشباب وذلك للتأكيد على حرص الدولة في دعم ومساندة المرأة ، وتم ختام البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة بمبادرة (مهنتك مستقبلك) لعدد ٢٠ متدربه ، بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية أبيوها.

وفي مطروح.... نظمت محافظة مطروح احتفالية تكريم للمرأة والام المثالية بمطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وعدد من سيدات مطروح المكرمات خلال الاحتفالية من الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارهن من خلال التضامن الاجتماعي ، والأمهات المثاليات لوحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ،وتم منح المكرمات شهادات تقدير ومبلغ مالي ودرع مهداة من التحالف الوطنى للتحالف الوطنى والتنموى تقديرا لقصص كفاحهم .

وفي محافظة الإسماعيلية...تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، شاركت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية في معرض المشغولات اليدوية الذي نظمه حزب حماة الوطن بمركز تنمية شباب الشيخ زايد.

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