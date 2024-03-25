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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة شديدة اللهجة من جانتس لـ نتنياهو بسبب قانون التجنيد

صدى البلد

صعد الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الإثنين، لهجته ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين الذي تروج له الحكومة الإسرائيلية، و تم الكشف عن مسودته وأثار عاصفة سياسية وقانونية.

وفي بيان ألقاه، أشار غانتس إلى خطة التجنيد التي روجت لها الحكومة، ووصفها بأنها “تجمع سياسي” يهدف إلى حل أزمة سياسية فورية، وليست حل القضية لعقود قادمة".

وهدد جانتس بالاستقالة من حكومة الطوارئ إذا تمت الموافقة على المخطط النهائي لقانون التجنيد والذي يمنح في شكله الحالي إعفاء طلاب المدارس الدينية.

وشدد جانتس على أنه وحزبه يرون أهمية في "تعلم التوراة والحفاظ على التقاليد"، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من دعم حل لا يعزز المساواة في العبء.

وأضاف أنه مهتم بالقيام بذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط اتفاق يتضمن "حلا خدميا عادلا للجميع".

وتابع: "نريد حلا للتجنيد وليس الإعفاء من التجنيد. وأكرر - الترويج وسن قانون كما تنوي الحكومة إقراره سيضر بالوحدة ويضر بالأمن، وبالتالي هذا خط أحمر".

وواصل: أنا وأصدقائي لا نستطيع أن نكون جزءاً من حكومة تمرر مثل هذا القانون على الإطلاق، وفي زمن الحرب على وجه الخصوص".

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