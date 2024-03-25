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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الوعي بصحة المراهقين في السويس لبحث قضية الزيادة السكانية

القضية السكانية
القضية السكانية

 تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظة السويس في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

ففي محافظة السويس... تنفيذاً لتعليمات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظة، وتحت إشراف الأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام  نظمت وحدة السكان بالمحافظة برئاسة الدكتورة سمر مجدى عدد (٢) نشاط فى معهد فتيات المستقبل ، ومعهد السويس ضمن مبادرة ( شبابنا مستقبلنا ) والتى تهدف لرفع الوعى بصحة المراهقين ، وبلغ عدد الحضور عدد (٧٠) مستفيد من الجنسين وذلك بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية بالسويس ، وتناولت التعريف بصحة المراهقين والفرق بين المراهقة والبلوغ ، مظاهر التغيرات التي تحدث للمراهق ، وآليات التعامل مع الأشخاص في فترة المراهقة ، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكال العنف وتأثيره علي سلوك الأفراد .

كما نظمت وحدة السكان بمحافظة السويسفى إطار مبادرات " تحدث معه - ثقافتنا فى معرفتنا - شبابنا مستقبلنا ، كوكبنا مسئوليتنا " عدد (١٢ نشاط) بالمدارس فى المرحلة ( الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية - الفنية ) لعدد (٧٣٠) طالب وطالبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وقد تضمنت الندوات الآتى : ( التحدث عن مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ والتغيرات النفسية والبيولوجية والفكرية والجسدية ، التدخين والمخدرات وآثارها على الصحة العامة وصحة الشباب، والعنف والغضب والتنمر  ، الآثار الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا الحديثة ، الألعاب الإلكترونية وتأثيرها علي المراهقين وطرق الحماية منها .

و شاركت وحدة السكان بحى فيصل بالندوة التوعوية بمدرسة الصباح الثانوية التجارية بنات لعدد (٦٠) فتاة، وتناولت الندوة العنف ضد المرأة وخاصة فى مرحلة المراهقة والمتمثل فى العنف الصحى والإجتماعى مثل ختان الإناث والزواج المبكر وزواج القاصرات ، المخاطر الصحية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة ، حقوق وواجبات الفتاة فى هذه المرحلة .

وقامت وحدة السكان بحى الأربعين بالمشاركة بالقافلة السكانية الشاملة "طبية - علاجية - تثقيفية وتوعوية " لعدد يقارب (٤٨٥) مستفيد من الجنسين والتى نظمها فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والمنعقدة بمسجد أبو العزايم بمقر الجمعية  العزمية الخيرية بحى الأربعين  ، وقد تم عقد إختبارات محو أمية وإجراء مسح ميدانى للمنطقة وتوعية الأهالى بأهمية التعليم وإجراء قياس مستوى واستعلام  لعدد ( ٢٢٠) مواطن ،  إجراء إمتحان فورى لعدد (٦٥) دارس.

وشاركت وحدة السكان بحى الجناين في اطار مبادرة " قضايا سكانية "  باليوم السكانى الشامل والمنعقد بمركز شباب كبريت المفارق بحى الجناين لعدد يقارب ٥٠٠ مستفيد ، وذلك ضمن فعاليات تدشين وإفتتاح مشروع دعم وإدماج النوع الإجتماعى فى مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل والذى نظمته مديرية العمل بالسويس.

وقامت وحدة السكان بحى عتاقة فى إطار مبادرة " قضايا سكانية " بالمشاركة في ختام فعاليات المركز الأسقفى للخدمات الإجتماعية  بنطاق حى عتاقة حول " ختان الإناث " تحت شعار ( بنتك أمانة مش للإهانة ) لعدد (١٠٠) فتاة وسيدة ،  وتم التحدث عن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ودورة كآلية أساسية لمناهضة ختان الإناث وللإبلاغ عن الانتهاكات التى تتعرض لها الفتاة .

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قضايا سكانية وحدة السكان محافظة السويس السيسي وزارة التنمية المحلية

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