وزير خارجية أيرلندا: استخدام إسرائيل سلاح التجويع بغزة "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

استنكر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، اليوم الاثنين، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحا في حرب غزة، قائلا إنه "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

واعتبر وزير خارجية أيرلندا في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، منع إسرائيل وصول مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى شمال غزة "انتهاك أخلاقي وأمر غير مقبول على الإطلاق".

ويعيش قطاع غزة أوضاعا مأساوية جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.

وفي 29 فبراير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من "دوار النابلسي"، بعد أن استهدفت الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 فلسطينيا على الأقل وإصابة 800 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 32,333 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74,694 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.