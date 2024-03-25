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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إمام عاشور بعد إجرائه جراحة خلع الكتف

صدى البلد

وجه اللاعب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة بعد اجرائه جراحة خلع الكتف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب إمام عاشور قائلًا: الحمد لله على النصيب والقدر والمكتوب، الحمد لله وقت الفرح ووقت الانكسار، الحمد لله في الشدة والرخاء، الحمد لله على المنع قبل العطاء، الحمد لله بلا سبب ولا طلب، الحمد لله على ما مضى وما تبقى وما هو آت.. الحمد لله دائمًا وأبدًا».

وأجرى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبارالأطباء المتخصصين، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التيتستضيفها مصر حاليًّا أمام نيوزيلندا.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو للاعبي الفريق يدعمون امام عاشور بعد تعرّضه لإصابة بالكتف، وخوضه جراحة عاجلة.

وتمنى لاعبو الأهلي الشفاء العاجل لنجم الفريق أمام عاشور بكلمات ورسائل تشجيعية مؤثرة.

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