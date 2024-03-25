مسلسل العتاولة الحلقة15.. طارق لطفي يساند السقا في البحث عن صلاح عبدالله

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بنجاة نصار فتيحة الذي يجسد دوره أحمد السقا من الحريق الذي أشعله عيسي الوزان في الحلقة الماضية.

وتقابل نصار بزوجته حنة التي سرد لها تفاصيل أزمته مع عيسي الوزان وخطف عمه خميس والذي يجسد شخصيته صلاح عبدالله

ونجح نصار في الوصول إلي شقيقه خضر ( طارق لطفي) وطلب منه المساعدة في البحث عن صلاح عبدالله إلا أن خضر رفض واضطر نصار أن يبحث عن عمه بمفرده.

واستأجر نصار مجموعة من البلطجية للهجوم علي فيلا عيسي الوزان لايجاد عمه ليفاجىء بخضر شقيقه معه وقرر مساعدته في البحث عن صلاح عبدالله.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.