الأونروا: لا بد من إيصال المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين بقطاع غزة

قالت إيناس حمدان قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ دور الوكالة في قطاع غزة جوهري وهي بمثابة عمود فقري للاستجابة الإنسانية في غزة وأيضا في باقي مناطق العمليات الخمس في القطاع.

وأضافت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا أزمة حقيقية ولدينا حرب لاتزال مستمر و2.3 مليون شخص أصبحوا معتمدين بشكل كامل على أونروا وكل الخدمات الأساسية التي تقدمها أونروا من مساعدات غذائية وخدمات صحية وخدمات مأوى وخدمات مياه وما إلى ذلك".

وتابعت: "وجود أونروا في قطاع غزة أمر أساسي وجوهري لأنها أكبر مؤسسة موجودة حتى الآن رغم أنها تتعاون مع باقي المؤسسات الأممية التي بدورها تقدم خدمات للاجئين والسكان، لكن أونروا هي الأكبر على الأرض وتمتلك عدد المنشآت الأكبر والقوائم والتفاصيل الخاصة بالمستفيدين في قطاع غزة".