مسئول في البيت الأبيض يرد على تهديد إسرائيل بشأن سحب وفدها إلى واشنطن





رد مستشار الاتصالات والأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على الاحتلال فيما يخص سحب وفد زائر إلى واشنطن بعد قرار أمريكا في مجلس الأمن ضدها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وبين كيربي أن أمريكا لا تعبئ بطريقة الرد الصهيونية على قرارها وأنها ستسمر في سياستها الداعمة للاحتلال لكن وفق محددات واشنطن ذاكرًا "لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين"

وذكر كيربي: "إذا قرر الاسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".

وأكد على أن واشنطن "تسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد".

وأكد كيربي على أن أمريكا كانت تأمل أن تناقش عملية رفح مع وفد إسرائيل ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي.