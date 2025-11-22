التنسيقية ترصد انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعتها لليوم الثاني تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية حيث تشمل هذه المرحلة تشمل 13 محافظة، وتجرى العملية الانتخابية داخل مقار 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، وتجري المنافسة الانتخابية بين 1316 مرشحا على النظام الفردي وقائمة انتخابية واحدة ، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، حيث فتحت اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم وسط إقبال كثيف في دول الخليج العربي خاصة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والأردن ولبنان، كما رصدت الغرفة إقبالا ملحوظا في بعض الدول الأوروبية على رأسهم إيطاليا، وفرنسا وألمانيا.

وتستمر متابعة غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية على مدار الساعة حتى غلق التصويت في آخر لجنة انتخابية، ورصد كافة إجراءات العملية الانتخابية وممارسة المصريين في الخارج لحقهم الدستوري في اختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب.