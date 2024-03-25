الفارس الشهم 3.. الإمارات والأردن يسقطان 22 طنا من المساعدات على غزة

أعلنت الإمارات والأردن اليوم الاثنين عن تنفيذ عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها من قبل الإمارات بالاشتراك مع الأردن 22 طناً من المساعدات.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة عن مشاركة القوات الجوية الإماراتية وسلاح الجو الملكي الأردني في عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وبالتعاون والتنسيق بين أبو ظبي وعمان، لتقديم المساعدات في شمال غزة والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.