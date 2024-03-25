عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكلام ده من عندك.. نزار الفارس يهاجم منتقديه على فيديو «طلب يد حورية فرغلي»

نزار الفارس وحورية
نزار الفارس وحورية

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه صور 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد أى خلاف معه ومع ضيوفه، متحدثا عن مقطع طلب زواجه من الفنانة حورية فرغلي الذى أثار الجدل: “حلقتي معها كانت جميلة وهي فنانة عظيمة وراقية وفين الغلط اللي حصل”.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامية بسمة وهبة: “من قال أني كنت أستغلها وأني واخدها قصة لركوب التريند.. وهذا الكلام من عندك يا بسمة.. وروحتلها للبيت والواقع وكل ده إعلان، وهي حبت الحلقة جدا، وأنا كذلك والمشاهد استمتع بها”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “حورية فرغلي صديقتي وأي خلاف ما بيني وبينها مفيش.. أما وجهة نظرك يا بسمة أحترمها.. ولكني مش معكي”.

الإعلامى نزار الفارس الفنانة حورية فرغلي نزار الفارس حورية فرغلي “العرافة” بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ترشيحاتنا

نزار الفارس عن الرقص مع حورية فرغلي: قالت إنها مبسوطة بالحلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية عن قرار مجلس الأمن: كان يمكن تجنب الخلاف مع واشنطن

بث مباشر | شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

كواليس إسقاط عصابة سرقت 30 طن حديد من مخرات السيول بأطفيح .. صور

مسئول كبير في الأمم المتحدة يستقيل من منصبه فجأة.. فما علاقة إسرائيل؟

مسلسل المداح 4 الحلقة 16.. القبض على شقيق حمادة هلال وعودة سهر الصايغ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ