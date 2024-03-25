الكلام ده من عندك.. نزار الفارس يهاجم منتقديه على فيديو «طلب يد حورية فرغلي»

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه صور 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد أى خلاف معه ومع ضيوفه، متحدثا عن مقطع طلب زواجه من الفنانة حورية فرغلي الذى أثار الجدل: “حلقتي معها كانت جميلة وهي فنانة عظيمة وراقية وفين الغلط اللي حصل”.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامية بسمة وهبة: “من قال أني كنت أستغلها وأني واخدها قصة لركوب التريند.. وهذا الكلام من عندك يا بسمة.. وروحتلها للبيت والواقع وكل ده إعلان، وهي حبت الحلقة جدا، وأنا كذلك والمشاهد استمتع بها”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “حورية فرغلي صديقتي وأي خلاف ما بيني وبينها مفيش.. أما وجهة نظرك يا بسمة أحترمها.. ولكني مش معكي”.