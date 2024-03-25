نزار الفارس: الإعلام رسالة جميلة.. والخناقات مع الضيف بتحصل في أي برنامج

قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام هي أنه رسالة جميلة وراقية حيث يهتم برسم البسمة على الوجوه، "بمعنى أنه من يرى نزار الفارس يجب أن يرى أسئلته حلوة وجميلة ومغايرة".

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما اقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، فإن الخناقات موجودة في كل البرامج".







هدف الإعلامي العراقي نزار الفارس

وتابع الإعلامي العراقي: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، ولكن حدث سوء تفاهم مع البعض وهذا أمر طبيعي".