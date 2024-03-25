نزار الفارس عن الرقص مع حورية فرغلي: قالت إنها مبسوطة بالحلقة

علّق الإعلامي نزار الفارس، على رقصته مع الفنانة حورية فرغلي، وأنها تعمد فعلها من أجل التريند حتى لو كان هذا الأمر على حساب فنانة تمر بظروف صعبة.

وقال الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "حلقتي مع حورية فرغلي كانت جميلة، هي فنانة عظيمة وراقيص.. فين الغلط في حلقة برنامجي معها؟!".

وتابع الإعلامي العراقي: "الحلقة مع حورية فرغلي كانت عظيمة وجميلة وحوري أجمل من الحلقة، ولم أرقص معها من أجل ركوب التريند، وما يقال بشأن استغلالي لها لا علاقة له بالحقيقة، هذا كلام إعلام، ذهبت إلى بيتها وهي صديقتي، وأرى أن الكل استمتع بالحلقة، وعندما ذهبت إلى بيتها قالت إنها أحبت الحلقة، هي صديقتي ولا يوجد أي خلاف معها لا أساس له من الصحة".