فوبيا ورعب.. طارق لطفي ومحمد رياض يقعان في فخ رامز جاب من الآخر

وقع الفنانان طارق لطفي ومحمد رياض، ضحايا برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين.

رامز جلال عن طارق لطفي ومحمد رياض: معانا نجمين كبار بيمثلوا وهما على الكنبة

وسخر رامز جلال من طارق لطفي ومحمد رياض، قائلا:"معانا نجمين كبار بقالهم 30 سنة بيمثلوا وهما على الكنبة ومعرقوش ومعملوش مشهد اكشن".

صدمة طارق لطفي ومحمد رياض بعد رؤية كلب رامز جلال

بدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات مقلبه في طارق لطفي ومحمد رياض، وظهرت ملامح الصدمة على طارق لطفي ومحمد رياض بعد رؤية الكلب الالماني .

محمد رياض وطارق لطفي يتعرضان لحادث قوي في رامز جاب من الآخر

واصطدم محمد رياض بطارق لطفي بشكل قوي مع بداية تنفيذ مقلب رامز جلال، وشعر كلا النجمين بالألم.

تحت تهديد تمساح رامز جلال.. طارق لطفي يضع "روج" لمحمد رياض

وقام طارق لطفي بوضع روج إلى محمد رياض تحت تهديد تمساح رامز جلال.

رعب طارق لطفي ومحمد رياض بعد رؤية نعام رامز جلال

وشعر طارق لطفي ومحمد رياض بحالة من الرعب الشديد بعد رية النعام في مقلب رامز جاب من الآخر .

رامز جاب من الأخر

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.